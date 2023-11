MÜSTEERIUM ⟩ Kass tunneb end juba mõnda aega kehvasti, kuid probleemi tuumani pole seni jõutud

Kass Tobias on sündinud 2014. aasta lõpus ja kolis Pesaleidja varjupaika Paljasaare varjupaigast 2023. aasta märtsis. Tobias on juba mõnda aega Peslaleidja murelaps olnud - küll jooksevad tal silmad vett, küll on seedimine paigast...