Iga päevaga üks hunt vähem: kuu ajaga on hukkunud ligi 30 võsavillemit

Keskkonnaameti andmetel on tänaseks kütitud 28 hunti. Esmaseks küttimismahuks kinnitati 144 hunti. Maakondadest on kõige enim kütitud hunte Järvamaal (7). Järgneb Pärnumaa, kus on kütitud viis võsavillemit ja Läänemaa, kus on kütitud neli hunti. Vaata täielikku tabelit SIIT.