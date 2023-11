FOTOD ⟩ Omanik viis varjupaika väga ootamatu välimusega koera: pea nagu saksa lambakoeral, aga ülejäänud keha...

«Nublu on noor ja suuremapoolsem koer, kelle välimus on vähemalt eklektiline, kui ei soovita öelda koomiline. Tema lusti täis silmad piiluvad Saksa lambakoera näost, aga kõik mis jääb kaelast allapoole on pärit kas Inglise setterilt, või Austraali lambakoeralt või lausa mõlemalt korraga. Päris kindlasti võib öelda, et ta on kordumatu oma välimuselt,» kirjeldab Varjupaikade MTÜ oma kodulehel Nublut.

Nublu Foto: Varjupaikade MTÜ

Nublu vanus jääb seitsme kuu ja nelja aasta vahele ning varjupaika sattus ta seetõttu, et omanik ta sinna loovutas.

Nublu Foto: Varjupaikade MTÜ

Iseloomult on Nublu energiline ning noorusest tingitult pole talle veel päris selge, kus on piir lubatu ja lubamatu vahel, kuid koeratarkuste õpetamine on varjupaiga töötajate sõnul ainult kätte võtmise asi.

Nublu Foto: Varjupaikade MTÜ