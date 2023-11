Loomaarst selgitab, kui kallis kliinikus käimine tegelikult on

Teise näitena toon välja loomad, kes on leitud vigastustega, mida on võimalik parandada (autoõnnetused ja luumurrud). Orienteeruv kulu võib olla 1200-2000 eurot. Kui pärast protseduuri saab loom elada kvaliteetset elu ning on heas seisus, siis tasub selle peale raha panustada.

Kui loomal on soolestikus kergesti eemaldatav kasvaja, siis on igati mõistlik vastavad protseduurid läbi viia. Kui aga kasvaja on väga ulatuslik, siis pole varjupaiga loomadele mõistlik osalist eemaldust teostada (looma eluiga pikeneks ehk 3-6 kuud).

Mis arvad, kuidas oleks võimalik Eestis loomapidamiskultuuri edendada ja millises seisus oleme sellega praegu?

On aspekte, mida on võimalik tugevalt parandada ja on aspekte, millega on kõik korras. Mulle tundub, et inimesed ei karda arste ja käivad ka väiksemate muredega visiitidel. Samuti on Eesti inimene valmis raha välja käima eriala spetsialistide külastamiseks: kardioloogid, stomatoloogid, neuroloogid jne. Looma võetakse kui võrdset pereliiget.