FOTOD ⟩ Kelly Sildaru otsib kodu päästetud koerale, kes karmist haigusest vapralt võitu sai

Oktoobri alguses kirjutas Lemmik, kuidas vigursuusataja Kelly Sildaru Türgis puhkusereisil olles ootamatute sündmuste keerisesse sattus ja kuue imearmsa kutsikaga koeraemale päästeoperatsiooni korraldas.

Sildaru meenutas, et puhkuse viimasel päeval basseini ääres päevitades juhtus midagi ootamatut ning kiiresti sai selgeks, et koeri saatuse hooleks jätta ei saa. «Nägime, kuidas kohalikud mehed, töötajad, seal ühte koera jalaga peksid,» rääkis ta Lemmikule.

Esialgus viidi koerad kohaliku veterinaari juurde, hiljem leiti Ankaras asuv varjupaik, kuhu koerad toimetada, et vajalikud protseduurid enne Eestisse saabumist tehtud saaks. Seal aga ei läinud asjad sugugi nii nagu plaanitud.

Päästeoperatsioon võttis kurva pöörde

Varjupaigas võttis päästeoperatsioon aga kurva pöörde, sest koerad jäid haigeks ning kuuest koerapojast on tänaseks elus vaid kaks. Ka koeraema on täie tervise juures. «Võibolla nad olid haiged juba siis kui me nad varjupaika viisime. Või said nad selle varjupaigas, sest vaktsiine neil ei olnud, ega seda ei tea,» rääkis Sildaru Lemmiku portaalile.

Koerad haigestusid parvoviirusesse ehk kutsikate katku, mis on väga ränk haigus ning mille diagnoosimine keeruline, kuna peiteaeg on kuskil kaks nädalat. Karm haigus on aeg-ajalt kimbutanud ka Eestis varjupaiku ja kodutute loomade päästmisega tegelevaid organisatsioone. Loe haiguse kohta pikemalt: