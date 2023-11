VIDEO ⟩ Kuulekas koer, kes ei suuda Bonnie Tyleri megahiti ajal paigal püsida, naerutab miljoneid

Kuulekas loom tõuseb iga kord püsti ja teb enda ümber täisringi, kui kähedahäälne superstaar «Turn around» ehk «Pööra ringi» laulab. Ja seda fraasi on selles laulus palju! Tubli koer arvab, et tegu on talle antud käsklusega ning toetab tagumiku maha vaid selleks, et kohe uuesti tõusta ja ringi keerata.