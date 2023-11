Pilt on illustreeriv.

Inimeste puhul on alkoholiga liialdamine üsna tavaline, kuid ei kuule just tihti, et mõni loom oleks ennast ise purjakile joonud. Sotsiaalmeedias levib aga üks humoorikas, kuid ka pisut ehmatav video koerast, kes enda omaniku alkoholivarudele käpad taha sai.