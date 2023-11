Kohutav õnnetus toimus nende kodutrepil ning kõhedust tekitavaid kaadreid jagati uudistesaates KXAN, kus toodi ka välja, et ema ja laps õnneks tõsiselt vigastada ei saanud.

Videost on näha, kuidas ehmatava rünnaku alla langenud ema ja poeg tagasi tuppa jooksevad ning pereema sõnul tuli neil isegi ust kinni hoida, et koer sellest läbi ei muuraks samal ajal, kui nad politseisse helistasid. Laps pääses küll vaid väga kergete vigastustega, kuid ema sõnul on ta ohtlik koer, kelle eest teised naabruskonna liikmedki hoiatavad.