ÜLLATAV ⟩ Printsess Charlotte'ile meeldivad loomad, keda paljud kardavad

Kuningliku pere lapsed on BBC tuntuimale loodussaadete juhile David Attenborough'le paljastanud, kes on nende lemmikud loomad, ning vastus on nii mõnegi jaoks üllatav.

Nimelt armastab printsess Charlotte enda sõnul üle kõige just ämblikuid ning uurib, kas need meeldivad Attenborough'le. Viimane nõustub ja kinnitab, et ämblikud on imelised tegelased, kes on ka väga targad ja oskavad ehitada imekspandavaid võrke, ning lisab, et paljud inimesed väga kardavad ämblikke, kuna neil on kaheksa karvast jalga, mis tähendab, et nad võivad liikuda ükskõik millises suunas.