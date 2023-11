SÜDAMLIK ⟩ Kodutu kass ootas kannatlikult 3 ja pool aastat, kuni ühel päeval...

Bronto saabus turvakodu hoole alla argliku kassina 2020. aasta kevadel. «Temaga on kõik hästi, sest ta on kiire kohaneja. Algul puges küll ööpäevaks minu voodi alla, aga käis juba esimesel ööl igal pool kodu uudistamas,» kirjutas uus perenaine Paula.

Pai teha ta veel ei lase, kuid see ei võta loodetavasti enam kaua. «Vähemalt on vaadanud pealt, kuidas ma Liiset (pere teist kassi - toim) paitan ja sügan. Ei oodanudki, et kõik läheb nii lihtsalt,» kirjutas perenaine.