GALERII ⟩ Tartumaal vajas hätta jäänud luik loomapäästjate abi

Loomapäästja Heiki Valneri sõnul toimetati haige luik esmalt Valga loomakliinikusse, kus dr Jaan Luht konsulteeris Eesti targima linnuarsti dr Madis Leivitsaga Maaülikooli kliinikust. Viimane arvas, et mingi terav asi on linnu lesta läbi lõiganud ja vigastus on värske. «Järelikult on seal piirkonnas või suisa vees mingi inimtekkeline terav jumpstükk, mis nii linde kui inimesi ohustada võib,» lisas Valner Loomaveebi vahendusel.