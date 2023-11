SÜDANTLÕHESTAV VIDEO ⟩ Vaata, kuidas koer reageeris pärast seda, kui pere ta varjupaika viinuna hülgas

Varjupaik avaldas, et pere hülgas ja tõi varjupaika oma lemmiku, kes oli kaks aastat nendega elanud, kuid ühtäkki tüütuks muutunud. Videost on näha, kuidas koer närviliselt ringi jalutab, ootusärevalt ust kraabib ja oma pere tagasi ootab. Mida ta aga ei tea, on see, et nad ei tule enam kunagi tagasi.