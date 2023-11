PÄEVAKÄPAD ⟩ Perenaise surma tõttu omanikuta jäänud kassid otsivad uusi kodusid

Tartu Kassikaitse hoole alla on jõudnud kolm kassikest Liisu, Miisu ja Joosep, kes jäid oma perenaiseta. Liisu, Miisu ja Joosep on kolm toredat triibikut, kelle omanik lahkus meie seast raske haiguse tõttu.

Liisu ja Miisu on umbes kolme aasta vanused õed. Joosep on Liisu poeg, kes sündis 2022. a suvel. Kõik kolm on inimsõbralikud, kodused-tubased kassid, kes hindavad lähedust, nad on harjunud koos olema teiste kassidega. Iga kassi kohta on tema lehel pikem kirjeldus, palun uudista ja võib-olla on sul võimalik aidata ja pakkuda ühele või kahele neist kodu.