Metsik ülekohus: omanik tekitas noorele kassile piinarikka vigastuse ja jättis looma ravita

Seda, mis kassiga eelmises kodus täpsemalt juhtus, ei soovinud kogenud loomapäästja Heiki Valner uurimise huvides veel avalikustada, kuid tema sõnul on kindel, et kassi pärast terveks ravimist eelmistele omanikele tagasi anda ei saa.

Täna, kaks nädalat peale kassi vigastamist õnnestus Valneril kass Felix aga lõpuks kätte saada ja viia ta Loomade Kiirabi Kliinikusse põhjalikule uuringule. «Perenaise jutt süütust selgroonihestusest, mis ise taastuvat ei pidanud paika ja selgroog on ikka väga konkreetselt katki. Kuigi väideti, et ta üritab juba tagakäppasid kasutada, siis diagnoos selle võimaluse välistab. Lisaks on kiisul ka jääkide väljutamisega raskusi ja põis nii pungil, et kohe hakkab lõhkema,» kirjeldas Valner vaese looma seisundit Loomaveebis.