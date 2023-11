TRAGÖÖDIA ⟩ Eelmisel nädalavahetusel hukkus kaks jahikoera

Kahjuks toimus nädalavahetusel ka teine õnnetus, mis juhtus suurulukijahil Kabalas Järvamaal. Jahipäeva teisel poolel märkas üle kolme aastase Jämtlandi tõugu koera Minttu peremees samuti, et GPS-seadme järgi on koer kahtlaselt kaua paigal. Koera peremehe sõnul on talle endale arusaadav, et sellised õnnetused juhtuvad ja see risk on alati olemas, aga kõige raskem on seletada kodus lastele, et nende sõber ei tule enam koju. Õnnetuspaiga lähedal Villevere külas on sellel aastal hundid mitmeid koeri maha murdnud.