VIDEO ⟩ Hunt ründas pisikest skunki, kuid siis juhtus midagi ootamatut

Ainulaadsetest kaadritest on näha, et vänge hais, mida skunk enese kaitseks eritab ja mida on võimalik isegi kaamera vahendusel näha, võtab isegi sellisel võimsal kiskjal nagu hunt jalad nõrgaks. Videost on näha, kuidas hunt haisust jagu saada üritab nii pead raputades kui maas püherdades, kuid miski ei paista aitavat.