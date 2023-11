PILK PEALE ⟩ Eestimaa Loomakaitse Liidu toetuseks korraldati heategevuslik oksjon

Praegused arutelud selle üle, kas Tallinna vanalinn peaks olema turistidele või tuleb see kohalikele tagasi võita, vaid kinnitavad, kuivõrd oluline ja sissejuurdunud on Tallinna vanalinn sümbolina eestlaste mälupildis.

«Meie mõttemängus, milline võiks olla Tallinn 30 aasta pärast, on vaated Tallinna südamest reaalsed. Ajaloolised majad on kõrvuti päris tänavatega, mida mööda saab endiselt kõndida, ratta ja autoga sõita. Pildilt ei puudu siiski ka futuristlikud objektid ja hooned, mis kujutlusvõimet tiivustavad. Ühtlasi kutsub pilt vaatajaid üles mõtlema, millisena tahame näha ja kogeda seda tuleviku-Tallinna, kus tõenäoliselt valmistutakse juba linna esmamainimise 900. aasta tähistamiseks,» ütleb Martin Tõnts.

Teisel pildil on kujutatud Tartut, mille linnasüda on läbi viimase kolme kümnendi olnud pidevalt suures muutumises. Inimesed, kes üle mitmete aastate satuvad ülikoolilinna, on teinekord üllatunud, kuidas linnasüda võib erinevatele inimestele tähendada erinevaid paiku. «Tartus valisime pildile Tartu kaarsilla äratuntava kaare, mis on kui stabiilsuse looja ülejäänu muutuva kõrval. Kas Tartu tunnus võinuks olla ka Tartu Ülikool? Ei tea, sest ülikoolgi on pidevalt muutumises ja järjest ehitatakse uusi hooneid. Sellel pildil on koos kui kaks eri ajastut: legendaarne ja uus. Selle kõrval päikeseline ilm ja helge tulevikupilt toovad kaasa 1993. aasta vabanemise ja lootusrikka meeleolu,» jätkab Tõnts.