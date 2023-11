LÕBUSAD KAADRID ⟩ Päästeameti pommikoerad tähistasid isadepäeva meeleoluka videoga

«Vertex on 10-aastane Saksa lambakoer, keda omanik iseloomustab kui jõulist, aga samas koostööaldist looma. Ta armastab tööl käia, sest töö on tema jaoks mäng – ehkki mäng omaniku reeglite järgi,» kirjutas päästeamet sotsiaalmeedia postituses.

Oma töös on Vertex lausa nii hea, et näitab teistele lõhkeainekoertele ette, kuidas erinevaid ülesandeid täitma peab. Lisaks tööle naudib ta haugatades inimeste ehmatamist ning konkreetseid juhiseid, mille järgi perenaisele rõõmu valmistada.

Ferro on 8-aastane Saksa lambakoer, kes sündiski pommikoeraks. Tänaseks oskab ta lisaks tööülesannetele ka liumäest alla lasta, mida õpetasid talle tema pere lapsed. «See tõsiasi illustreerib hästi, kui kergesti Ferro uusi asju selgeks saab. Head geenid!»

Geenidest tulevad siiski ka mõned lollused – nagu isa, ei suuda ka Ferro pallita elada. Peremees kahtlustab, et vahemaa ajust hammasteni on tema koeral keskmisest pikem. Miks muidu palli lahti laskmine nii kaua aega võtab? NB! Koerte hääled on videos anonüümsuse tagamiseks moonutatud.