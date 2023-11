PÄEVAKÄPAD ⟩ Põlvamaalt hukkamisest päästetud 4 vahvat kassipoega otsivad kodu

«Ühe talu hoovis ilmus kass, mitte kellelgi oma. Antud külas ei ole püsivaid külaelanikke väga palju, seega võimalik, et sinna toodud. Vanem proua andis kassile süüa ja üks hetk ilmus kass nelja lapsega hoovi,» kirjutasid MTÜ Cats Help vabatahtlikud sotsiaalmeediapostituse.

Kiisulapsed on aktiivsed, mängulised, tutvuvad mugava eluga. Esmakordselt said televiisorit vaadata. Vahel on arglikud, müra või kodutehnika ehmatab, aga see väheneb iga päevaga. Aega inimeste kõrval istumiseks väga ei ole. Naudivad, et ei pea õues külmetama ja söögi eest võitlema. Kassilapsed on saanud kõik vajalikud protseduurid.