Kurb põhjus, miks hundid tegelikult lambaid ja koeri murdma lähevad

Tsiteerides hundiuurija Marko Kübarseppa: «Loomakasvatajad räägivad ikka ja jälle, kuidas hundi vastu ei aita isegi betoonaed. Päris tõele see ei vasta. Enamikus kohtades, kus on murdmised toimunud, on selgelt selle osas puudused. Aedu pole tehtud või on jäetud need sinnapaika. Kohati uitavad lambad nii vabalt, et neid saab pidada ulukifauna osaks ehk sellisel juhul on huntidele raske midagi ette heita,» sõnas Kübarsepp.