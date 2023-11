NUNNUMEETER LAES ⟩ Ida prefektuuriga liitus noor politseikoera hakatis Xak

Staažika koerajuhi Tõnu sõnul on pisike koerabeebi väga elav ja mänguhimuline. «Praegu on meil üksteisega harjumise ning keskkonnaga sotsialiseerimise periood. Nii on Xak minuga kõikjal kaasas. Koos käime tööl, koos veedame aega kodus, koos treenime, käime jalutamas ja seda kõike ikka selleks, et kutsikas võimalikult kiiresti uue elukorraldusega harjuks,» selgitas Tõnu Ida prefektuuri Facebooki lehel avaldatud postituses.