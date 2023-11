PÄEVAKÄPP ⟩ 25 kassiga kolooniast päästetud Lemmar tahab koju

Kõik päästetud kassid on vabatahtlike sõnul ääretult sõbralikud ja paimaiad ning Lemmar paistab eriti silma oma lõbususega.

«Lemmaril on ka lemmarid tegevused – paituste nautimine, kõhu silitused, inimesega koos erinevate toimetuste tegemine, sülle ronimine ja palju muud. Kõik, mis seondub lähedusega, on Lemmari lemmarid tegevused!» kirjeldavad vabatahtlikud päästetud hiirekütti.

Lemmaril puudub aga veel tema lemmikinimene. Kes see küll võiks olla? Kas äkki Sina oled see, keda ta on kogu oma elu oodanud? Kui nii, siis kirjuta talle juba nüüd!