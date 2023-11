VIDEO ⟩ Karu lõi kaamera ees tantsu, kuid veidra tegevuse põhjus peitus hoopis muus

«Jälgime karusid rajakaameratega, et koguda väärtuslikku infot bioloogide jaoks,» kirjutas looduspark Facebooki postituses, kes meeleolukat videot jagas ning lisas, et praegusel ajal on karude kõht mõnusasti lõhet ja marju täis ja nad naudivad elu täiel rinnal.

Video kirjelduses avaldati siiski, et tantsu löömise asemel tegeles karu hoopis enda sügamisega ning kasutas selleks puud, mis on tegevus, mida karud sagedasti harrastavad. Videole lisatud muusika annab sellele aga hoopis teise varjundi. Video põhjal võib siiski aimata, et seda ühte kohta, mis just kõige rohkem sügeles, oli mesikäpal keeruline tabada.