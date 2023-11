PÄEVAKÄPP ⟩ Tartu Ülikooli Delta hoone juurest leitud tore kassike otsib kiiresti uut kodu

Mõni aeg tagasi sai Tartu Kassikaitse kõne, et Delta õppehoone juurest on leitud märg kassipoeg.

Tema määrdunud käppadest ja tihedast kasukast võib oletada, et ta oli pikemalt õues elanud, kuid kindlasti on ta inimestega kokku puutunud ja teda on toidetud. Vaatamata esialgsele kõhinale ja ettevaatlikule hoiakule on tegemist sõbraliku kassilapsega, kes endale armastavat peret otsib.