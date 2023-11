56 miljonit vaatamist: ootamatu asja näpanud lemmiku video levib kulutulena

Tirimismängud teatavasti koertele meeldivad, kuid selles videos on koera hammaste vahele sattunud midagi ebatavalist.

Kuu aega tagasi postitatud video on TikTokis ülipopulaarseks saanud ning sellest saab näha, kuidas üks üleannetu koer omanikuga tirimismängu mängib, kuid seda mitte köiest mänguasjaga, vaid hoopis aluspükstega. Vaatajaid hämmastab, kui hästi aluspesu venib.

Koera omanik on oma kontol avaldanud, et tema lemmik kannab nime Winnie ning on segavereline bernedoodle ehk Berni alpi karjakoera ja puudli segatõugu.