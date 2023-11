FOTOD ⟩ Keegi ei tea, mis täpselt juhtus: kummaliste vigastustega kass võitleb kliinikus elu eest

Kuna kassipäästjatel on juba niigi suured võlgnevused, ei olnud alguses sugugi selge, kas neil on võimalik hädas kassi aidata, kuid tänu sotsiaalmeedias tehtud postitusele õnnestus vaid ühe päevaga kokku koguda rohkem kui 1000 eurot annetusi. Siiski on see MTÜ sõnul vaid pool vajaminevast summast, nii et igasugune abi kassile on veel igati teretulnud.

Vigastatud kass toimetati Tallinnasse Rannamõisa PetCity loomakliinikusse, kus selgus, et tal on üks jalg täiesti puruks ning ilmselt ootab ees amputatsioon. Lisaks katkisele jalale, on tema keha täis mädanevaid haavasid, mis on tekkinud selle tagajärjel, et kassi on hammustatud. Vabatahtlikud prognoosivad, et kassi ravimine läheb maksma vähemalt 2000 eurot.

Kohtla-Järvel auto alla jäänud kass võitleb kliinikus elu eest. Foto: CATS help / Facebook

«Proovides panna pilti kokku, mis siis kiisul võis juhtuda, on meie oletuslik stsenaarium see, et kiisu sai autolt löögi ning jäi kuhugi vedelema ja surma ootama, olles võimetu liikuma. Ilmselt selle käigus keegi pures teda, võimalik, et mõni lahtine koer, aga ehk oli temas veel nii palju jõudu, et tema elu kallale kippuja ära peletada või vaid kassile omase osavusega kuhugi pugeda, kuhu ründaja talle järgi ei saanud ning nii võita omale juurde veel natuke aega, enne paratamatut surma,» kirjutas Cats Help MTÜ sotsiaalmeedias.

Inimesed, kes kiisust teatasid ning teda õues toitsid, teadsid teda varasemast kui elujõulist ning tervet kassi.

Samal ajal on MTÜ Cats Help hoole all 142 oktoobris päästetud kassi, kelle raviarved vajavad maksmist.

«Kiisu on hakanud ise sööma, varem oli sundtoitmine, aga selge on see, et selliste vigastustega kassi paranemine võtab aega ning eks seis on endiselt kriitiline, ütles MTÜ Cats Help esindaja esmaspäeval. «Ei saa midagi kindlalt lubada enne, kui põletik pole organismist kadunud ning jala operatsioon ka seljataga,» lisas ta.