Ida-Virumaal jäi ilves auto alla

Jahimehed on täheldanud, et ilvese arvukus on suurenenud. «Ilvese arvukus on sedavõrd suur, et nende põhilise toidulaua, metskitse, arvukus on tunduvalt langenud. Kui eelmisel aastal oli meie piirkonnas küttimismaht ca 30 metskitse, siis küttisime ainult 8 ning see aasta on kütitud paar sokku ja ilmselt see nii ka jääb,» selgitas jahimees.