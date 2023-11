ELEVUS ON ÕHUS! ⟩ Tallinna loomaaed valmistub jääkarubeebide tulekuks

Tallinna loomaaia loomakasvatusnõunik Anne Saluneem ütles Lemmikule, et jääkaru Friida on näidanud oma käitumises esimesi märke, et peatselt on oodata jääkarupoegi. «Emakaru magab palju ja ta on hakanud vähem sööma. Kuigi vähem söömine võib tunduda ohumärgina, on see tegelikult positiivne märk looma käitumises. Nimelt looduses jääkaruemad peituvad mitmeks kuuks koopasse ja sel perioodil nad ei välja koopast söömiseks kordagi, jäädes koopasse mitmeks kuuks, et poegi imetada. Friida käib praegu küll vahepeal väljas jalutamas, kuid enamus ajast veedab ta siiski siseruumis, mis on tema poegimisalaks tehtud,» rääkis Saluneem.