ENNE JA PÄRAST ⟩ Vaata, kuidas täbarasse olukorda sattunud öökull uue hingamise sai

Eelmisel reedel sai Eesti Metsloomaühing teate Kose vallast, kus kodukakk oli väga õnnetul kombel kukkunud virtsahoidlasse nii, et tema suled olid niivõrd määrdunud, et see takistas tal lendamist. Kakul aga vedas, sest hooliv teavitaja oli valmis talle abi pakkuma ning tekitas ühingu vabatahtlike juhendamisel talle turvalise keskkonna, kuniks vabatahtlik linnu hoiukodusse toimetas.