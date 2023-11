Oktoobris leidis endale kodu üle 50 musta kassi

Musta kassi kuul uude koju läinud kassid

Üks musta karva hiireküttidest, kes just musta kassi kuul endale kodu leidis, on Lucifer, kelle kohta uus omanik ütleb: «Kass kuulab väga hästi sõna ja ei ole siiani ühtegi pahandust teinud. Eile ütlesin kõva häälega, et ei tuleks paluma ega taldrikut ründama sel ajal kui meie sööme ja kuulas väga hästi. Täna ootas ilusti kuni ma ise oma lõunat sõin, ei tulnud isegi ligi, vaid läks pessa ja pärast kui ta nägi, et mul söödud, siis tuli alles kaissu pugema. Talle meeldib meeletult kaisutada ja mu süles olla, kui ringi kõnnin. Väga hästi kasvatatud kass. Nime valisime talle ka uue ja selleks on Lucifer, lühidalt kutsume Lutsiks. Suur-suur aitäh meie uue pereliikme eest! Ta on täpselt selline kiisu keda endale otsisime.»

Lucifer Foto: Varjupaikade MTÜ/facebook