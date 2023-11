Pere ei saanud 7-aastase kassiga enam hakkama ja tegi südantlõhestava otsuse

Sel nädalal sai Cats Help MTÜ abipalve Rannamõisa Petcity loomakliinikust, kus kliinikusse toodi eutaneerimisele 7-aastane briti lühikarvaline kass Dzuubi. Dzuubil oli tekkinud põie obstruktsioon põiepõletikust ja kuigi seda oli ka varem mitu korda ravitud, kippus see ikka tagasi tulema.

«Pere ise pidas põhjuseks ka peres olevat väikelast, kes Dzuubis stressi tekitab ja kasside puhul on hästi teada, et stress on tiheda põiepõletiku põhjus. Seekord aga otsustas pere kiisut mitte enam ravida ning võttis vastu otsuse ta magama panna. Paraku aga ei olnud Petcity arstid sellega päri ja leidsid, et 7-aastasel kassil on veel pool elu ees ja ta sobiks ideaalselt kuhugi rahulikku koju seltsiliseks,» kirjutasid MTÜ vabatahtlikud Facebooki postituses.

Briti kassid on vabatahtlike sõnul tuntud oma suurepärase iseloomu poolest. Paraku aga selleks, et kindel olla, et uus pere enam ei peaks põiepõletikuga tegelema, otsustati, et kassile on vaja teha uretrostoomia. See on keeruline ja kallis operatsioon, mis on tihti isaste põiehädadega kasside ainus lahendus ja mille maksumus koos ravimitega on 1000 eurot.

«See on väga väga suur summa meie jaoks maksta. Kasside abipalvetel ei tundu olevat lõppu ning oleme see kuu juba 122 kassile appi tulnud. Tänu sellele vaatab meie kontodelt vastu ümmargune null,» ütlevad Cats Help MTÜ vabatahtlikud. «Väga loodame et meie toetajad meid hätta ei jäta, et saame kiisu ellu jätta ja saata operatsioonile.» Kiisule on ka oodatud hoiukodu ja uue kodu pakkumised.