PÄEVAKÄPP ⟩ Kehrast päästetud Hallu unistab täitsa oma kodust

Inimeste suhtes on kiisupoiss vabatahtlike sõnul natuke tagasihoidlik, kuid tasapisi hakkab aru saama, et paitused ei ole üldse hirmsad. Samas on Hallu suur kassisõber, nii et tema uues (hoiu)kodus võiks oodata ees mõni teine sõbralikum nurrik.