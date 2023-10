Varjupaikade MTÜ-ga sõlmitakse hankeleping kolmeks aastaks ja see hakkab kehtima 1. jaanuarist 2024. MTÜ saab baastasuna 4906 eurot kuus, millele lisandub summa iga püütud looma eest. Saaremaa valla 2023. aasta eelarves on hulkuvate loomade püüdmise ja varjupaiga teenuse jaoks 60 000 eurot ning sama summa on kavandatud eelarvesse ka järgmiseks aastaks.