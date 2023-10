Ootamatult söömisest loobunud kass vajas kliinikuvisiiti, mis läks maksma sadu eurosid

Kassitüdruk Kylie on sündinud tänavu suvel ning saabus Pesaleidjasse koos oma õe ja vennaga augusti lõpus Kuusalu vallast. Kiisulaps oli saabudes pisut arg, sest polnud ilmselt varasemalt inimesega kokku puutunud. Küll aga on ta teinud tublisid edusamme ning nüüdseks juba naudib inimese tähelepanu ja hoolt, on harjunud sülesolekuga, nurrub ning on igati inimsõbralik kassitüdruk! Ta on iseloomult pesakonnast kõige rahulikuma olekuga, kuid naudib siiski kassipojale kohaselt oma õdede-vendadega möllamist, mänguasjade taga ajamist ning muidugi ka maitsvaid konserve!