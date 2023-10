ŠOKEERIV ⟩ Pere viis oma 11aastase koera varjupaika ja seda täiesti hämmastaval põhjusel

«Mitte kõik ei leia endale igavest kodu,» seisab pisarateni liigutava video all, kus näidatakse oma perest ilma jäänud õnnetut koera. Video on postitatud Ameerika Ühendriikides Seattle'is tegutseva loomade varjupaiga lehele ning vaid kolme päevaga on seda vaadatud üle 420 000 korra.