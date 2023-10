ŠOKEERIV ⟩ Pere viis oma 11aastase koera täiesti hämmastaval põhjusel varjupaika

«Mitte kõik ei leia endale igavest kodu,» seisab pisarateni liigutava video all, kus näidatakse oma perest ilma jäänud õnnetut koera. Videos selgitatakse, et koerake on helide suhtes väga tundlik ning tema äsja lapsevanemateks saanud pere ei osanud olukorda muul moel lahendada, kui viis stressis koera nutva lapse eest varjupaika. Seda hoolimata asjaolust, et varjupaik ei ole sugugi vaiksem koht.