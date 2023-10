VAATA VIDEOT ⟩ Uskumatult armsad kaadrid sellest, kuidas jääkaru oma poega magama panna üritab

Kanadas asuvat Churchilli linna tuntakse kohalike seas kui jääkarude pealinna, kus korraldatakse soovijatele jääkarude vaatlemise ekskursioone. Manitoba looduspark on külastajate lemmikpaik, kus ka loodusfotograafid on tabanud erilisi kaadreid jääkarude elust.

Selle video autor on loodusfotograaf ja tuurijuht Drew Hamilton, kes jagab oma Instagrami kontol imelisi kaadreid kohalike jääkarude elust.

Video sellest, kuidas jääkaruema oma poega magama püüab meelitada, on kogunud üle poole miljoni vaatamise. Videost on näha, et eeskuju siiski nakkav ei ole ning jääkarupoeg ei suuda kuidagi uinuda ega mugavat asendit leida.