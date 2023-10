PÄEVAKÄPAD ⟩ Tublid nurrumootorid Zeus ja Xena tahavad koju

Zeus on armas triibuline poisike. Ta on hästi vahva ja energiline kiisupoiss. Kui alguses paid nii väga ei meeldinud, siis nüüd juba ainuüksi kätt nähes hakkab kõvasti nurru lööma. Peale suurt mänguhoogu õekesega, on lemmiktegevuseks paide saamine ja suure nurruga magama jäämine. Energiat on küll ja pealegi, nii, et ole valmis vormeli live-actioniks.