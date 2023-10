Mida peaksid teadma kassi karvapallidest?

Kõik kassid pesevad end oma karva lakkudes. Nende keelel on väikesed ogad, mis tõmbavad lahtised karvad kaasa. Ogad on suunatud tahapoole, et aidata lahtised karvad kinni püüda, kuid see tähendab, et kassil pole muud valikut kui karvad alla neelata, luues karvapallid. Need on surnud karvade ja seedemahlade kogumid, mis tekivad kassi makku. Karvapallid on kassi enda pesemise tavaline kõrvalsaadus.