Kuidas toetada kassi seedimist?

Kassid on väikesed loomad, seega kulub neil toidu korralikuks seedimiseks 10–24 tundi. Nad on karnivoorid, mis tähendab, et nad vajavad liha. See väljendub selles, et nende hambad on arenenud pigem rebimiseks kui närimiseks. Selle tulemusena neelavad kassid süües liha suuremate tükkidena ja seedimiseks kulub kauem aega.