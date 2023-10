Kas sinu kass on ülekaaluline?

Kassi liigse kehakaaluga võitlemiseks on kõige parem alustada maiustest loobumisest vähemalt kaheks nädalaks. Esialgu võib tunduda, et käitud oma lemmikuga ebaõiglaselt, kuid see on oluline tema tervise hoidmiseks. Samuti veendu, et ka teised pereliikmed peaksid toidureeglitest kinni. Kui kodus on mitu kassi, anna ülekaalulisele kassile eraldi süüa, et vältida ülejääkide varastamist.