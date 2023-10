Kontrolli oma kassi tervist iga kuu nende punktide abil

Nina

Kassi nina peaks olema pehme ja puudutamisel tunduma kergelt niiske. Koorumine, verejooks, nohu ja liigne aevastamine on kõik märgid sellest, et midagi pole päris korras, seega vii ta tervisekontrolliks loomaarsti juurde.

Eriti oluline on see siis, kui tema silmad on ka veidi vesised, kuna kassid on vastuvõtlikud gripile.

Foto: Purina ONE

Suu

Halva hingeõhuga kass ei ole ülemäära tore kaaslane. Kehv hingeõhk võib viidata hoopis seede- või neeruprobleemile, enamasti on see aga märk bakterite suurest hulgast või hambakatust hammastel ja igemetel. Ravimata jätmise korral võib see põhjustada hammaste lagunemist ja igemehaigusi ning mõnikord ka elundiprobleeme.

Sinu kassi hambad peaksid olema valged või kreemikad, ilma liigse hambakivita, mis näeb välja paks ja pruun. Igemed peaksid olema roosad (või mustad, olenevalt kassi naha pigmentatsioonist), aga kindlasti mitte punased, paistes või veritsevad. Pane tähele oma kassi halba hingeõhku, liigset süljeeritust, vastumeelsust süüa, suu küünistamist ja toidu maha kukkumist – need kõik on märgid, et midagi on valesti. Palu loomaarstil tervisekontrolli käigus ka kassi hambaid pesta. Kodus peaksid ise pesema oma kassi hambaid kaks korda päevas spetsiaalse kassihambapastaga.

Nahk ja karvkate