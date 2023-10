Soolestiku mikrobioom: kuidas toetada kassi seedesüsteemi

Kui kassi tervis on korras, on see silmaga näha. Et saaksite koos veeta võimalikult palju ilusaid hetki, on oluline jälgida oma lemmiku tervist. Seejuures on tähtis pöörata tähelepanu tema soolestiku mikrobioomile. Kui see on tasakaalus ja kass saab toiduga kõiki vajalikke toitaineid, toetab mikrobioom tema seedimist ning aitab kaasa üldisele heaolule.