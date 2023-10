5 olulist viisi, kuidas toetada kassi soolestiku tervist

1. Tasakaalustatud toit

Kassi soolestiku tervise toetamiseks on oluline pakkuda talle tasakaalustatud toitu. Näiteks prebiootikumiderikas eine on väga hea valik, mille eest kass on kindlasti tänulik. Vajalikud toitained aitavad hoida tema soolestikku tervena, mis tugevdab immuunsüsteemi ja loob parema üldise enesetunde.

Toit, mida sinu kass sööb, võib avaldada tugevat mõju tema soolestiku mikrobioomile, mis on soolestikus leiduvate heade ja halbade bakterite kooslus. Näiteks sigur on suurepärane looduslik prebiootikum. See aitab luua soolestikus mõnusa keskkonna headele bakteritele, mis toetavad kassi seedimist.

Teine kasulik koostisosa kassitoidus on kuumtöödeldud piimhappebakter, mille puhul on teaduslikult tõestatud, et see soodustab looduslikku antikehade tootmist kassi soolestikus.

Foto: Purina ONE

2. Särav ja hooldatud karvkate

Kassidele meeldib, kui neid silitatakse! Kasuta võimalust ja kammi oma lemmikut regulaarselt. Nii aitad oma kassil ära hoida nahaprobleeme ja toetad ka tema seedimist, kuna kass neelab end pestes vähem karvu. Suure hulga karvade allaneelamine võib põhjustada karvapallide moodustumist, mis omakorda koormab sinu lemmiku magu ja võib esile kutsuda oksendamist.

3. Tähelepanu! Valmis olla! Mängima!

Stress on soolestiku probleemide sagedane põhjus. Mängimine võib aga olla hea viis, kuidas aidata kõhukinnisuse korral kassi soolestikku stimuleerida. See võib aidata ka sinu kassi kaalu ja stressitaseme kontrolli all hoida, mis parandab tema elukvaliteeti.