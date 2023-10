Vabatahtlikud läksid olukorda vaatama ning selgus, et kassid tulevad ühest majapidamisest, kus on kasse rohkem ning isegi omaniku laadne toode olemas, kes pole kuulnudki, et kasse võiks lõigata, mitte uputada kassipoegi ning neile arstiabi võimaldada.

Üsna pea selgus, et kiisupojad on lõksus lagunenud kuuri räästa all ning asi päädis sellega, et appi oli vaja kutsuda Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing, kes kuuri oma tööriistadega lammutama hakkas, et me kiisudeni jõuaks.