Kassipoja napp pääsemine Põlvamaal: kui kohale jõudsime, olid surnud kassipojad juba maha maetud...

Mõni aeg tagasi jõudis Eesti Loomakaitse Seltsini (ELS) teade, et Põlvamaalt leiti vanast suitsusaunast kolm väga noort kassipoega. Kahjuks kaks neist olid juba surnud ja kolmas apaatne. Selts kiirustas kohale, et uurida, mis on kassidega juhtunud ja ellujäänud kassipoega aidata.