Madalalt lendav helikopter ajas krokodillid pööraseks: vallandus tõeline paaritumishullus

ABC Newsile tuli info krokodillifarmi omanikult John Leverilt, kes väidab, et see pole esimene kord, kui sõjaväehelikopter selles piirkonnas krokodillides seksihullust esile kutsus. Tema kasvanduses elab umbes 3000 erinevas vanuses isendit.

Kui piloot lendas madalalt, et pardal olijad saaksid krokodille pildistada, ajasid isased loomad end püsti ja möirgasid, kopteri lahkudes läks suuremaks paaritumiseks. «Helilainetes on midagi, mis neid tõesti erutab.» See võib seletada, miks helikopter nii erutatud vastukaja tekitas – krokodillid ilmselt arvasid, et algas tohutu torm.