Koera ebatavaline poos autosõidul naerutab internetti

On tavaline, et lemmikloomaomanikud oma koeri autosõitudele kaasa võtavad, aga see käpaline on oma haruldase poosi tõttu tähelepanu ja südameid võitnud. Ta istub tagumikul nagu inimene, kõlgutab tagajalgu ja esimest käppa toetab galantselt oma omaniku käsivarrele.

Koera istumisasend on küll väga nunnu, kuid lemmikloomaeksperdid juhivad tähelepanu eelkõige sellele, et sõidu ajal oleks ohutus ning turvalisus tagatud. Koeri tuleks transportida kas puuris või spetsiaalsetes rakmetes, mis turvavöö süsteemi külge kinnitatakse. See tagab, et koer ei libiseks ega kukuks ning samuti seda, et koer ei liiguks sõidu ajal autos ringi ega segaks juhti, mis võib tekitada väga ohtliku olukorra.