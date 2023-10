Keerulised ajad: 30 kassi peab elama puuris, sest...

Pesaleidja kommunikatsioonijuhi Marlene Neilandi sõnul muutuvad kliinikuskäigud üha sagedamaks. Näiteks artikli päises pildil olev pisike Lennart on vapper võitleja, kellele paigaldati hiljaaegu kanüül. Seeläbi saab ta kätte vajalikud ravimid, et tekitada söögiisu, alandada palavikku ning parandada enesetunnet. Lisaks saab kassipoeg vedelikteraapiat, et organismi usinalt kosutada. «Kui kõik hästi läheb, saab kassike varsti terveks ja hakata elama täisväärtuslikku elu. Paraku pole ta ainus loom, keda tuleb varjupaigas valvsa pilguga jälgida ja ravida,» ütleb Neiland.

Ühtlasi on Pesaleidja hoole all nohused ja silmapõletikega kiisud ning seenhaigust põdevad loomad. Iga kliinikuvisiit on Neilandi sõnul olnud suurusjärgus 50-70 eurot, kuid teeb kõigi nende kasside peale kokku 518,88 eurot. Suure arve hulka kuulub ka ühe kassi kolme hamba eemaldamine, mis oli täiesti möödapääsmatu protseduur, et looma elukvaliteeti oluliselt parandada.

Varjupaikades on praegu keerulised ajad ja paratamatult ollakse olukorras, kus on vaja abi paluda. Kui tunned, et soovid anda oma panuse loomade heaolu parandamiseks, saad seda teha järgnevalt.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank