PÄEVAKÄPAD ⟩ Eutanaasiast päästetud: kaheksa Narva kassi vajavad kohe hoiukodu

Selleks, et kassid eutanaasiast päästa, on erinevad loomakitseorganisatsioonid üle Eesti nüüd jõud ühendanud ja tahavad Narva kassidele nüüd uusi kodusid leida. Paljudele loomasõpradele tuntud ja paljusid loomi aidanud Ksenia Klotskova kirjutas sotsiaalmeedias, et probleem on kestis koguni viis aastat enne, kui põllumajandus- ja toiduamet sekkus ning veterinaaride sõnul olevat Narva Kassitoast tulnud kassid hullemas seisus kui tänaval elavad kassid.

Ruumipuuduse tõttu kolisid kassid kahekaupa puuridesse, kuid tegelikult on nii väga keeruline kasside individuaalseid tervisemuresid jälgida. Kassid on keerulises seisus. «Pea kõigil kiisudel on nohu ja kõhumured, osadel ka silmapõletik. Kõik on aga ülisõbralikud imearmsad kassikesed, kes ei taha elust midagi rohkem, kui ainult inimese paitust! Lisaks on nad supertublid rohusööjad: kuulduste järgi ei olnud toidukorrad Narvas just eriti regulaarsed, seega meie juures saavad kõik kausid koos tablettidega alati lausa puhtaks lakutud,» ütles Tartu Kassikaitse vabatahtlik sotsiaalmeedias.